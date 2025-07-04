Лапшин "доит" армян

Автор: Зульфугар ИБрагимов

Александр Лапшин, который никому больше не интересен ни в России, ни в Армении, перебрался за океан. Нет, не в США - там он тоже никому не нужен. Сегодня все его надежды на другие страны. Например, на Мексику. Недавно он дал пространное интервью нескольким мексиканским телеканалам. Почему мексиканским телеканалам понадобился Лапшин, которого в Мексике вообще никто не знает в лицо, и для чего было опрашивать на тему Азербайджана и Армении именно его, неизвестно. Никакого политического интереса у правительства страны в этом вопросе нет и быть не может. Но есть интересы местной армянской диаспоры. Которая, видимо, и оплатила эфирное время для Лапшина.

На Западе этому провокатору уже давно не платят. Лишился он и финансирования из Армении. Кормушка закрылась. Напомним, что пару месяцев назад Лапшину отказали в оплате турне в США на сборище лоббистов. Он уже и чемоданчики собрал, когда вдруг узнал, что удовольствия отменяются. "Слушания" в лобби прошли без него.

С Южном Америкой немного иначе. Тамошнее армянское лобби многочисленно и сильно, но учитывая тот факт, что эти страны живут своей жизнью и, в основном оторваны от глобальных политических процессов и варятся в своем соку, там легче продолжать лоббинг. Туда и подался Лапшин.

В интервью мексиканским телеканалам провокатор наговорил много всякого непотребного, обвинил Азербайджан в "геноциде", в якобы разрушении "армянского наследия" и так далее.

Более того, армянство оплатило целое турне Лапшина по странам Латинской Америки. После Мексики будет Гватемала, потом Колумбия. На этом список пока прерывается. Видимо, только с телеканалами этих стран пока что удалось договориться о цене.

Так как организованное и проплаченное лобби интервью было откровенной провокацией, на него отреагировало посольство Азербайджана в Мексике. Дипмиссия выразила протест, опубликованный в мексиканских СМИ. Лапшин занервничал, опасаясь, что это может помешать его турне, и написал в Фейсбуке очень смешной и глупый пост. Впрочем, серьезные и умные посты за ним никогда не замечались.

Так вот, он в очередной раз попытался навесить Лапшу на уши легковерным пользователям, заявив, что Баку "в ужасе" от его деятельности в Латинской Америке. И что он первый, кто донес до мексиканцев и прочих "правду" о нашем регионе. Это, конечно, чушь, потому что армянское лобби в указанных странах всегда работало очень активно. Другое дело, что никто не обращал внимания на болтовню в латиноамериканских медиа. Так что Лапшин не первый, просто он известный клоун, его скандальная репутация создала ему определенную известность на медийном пространстве. К тому же, для мексиканцев очень экзотично звучит, когда в эфире за армян топит человек с неармянской фамилией. В этих странах вообще не в курсе дел Южного Кавказа, и все, что рассказывал Лапшин, выглядит как обсуждения на тему "есть ли жизнь на Марсе".

Главная цель всех этих излияний Лапшина совершенно очевидна - это банковские реквизиты, приведенные в конце поста. Провокатор снова протягивает ручонку и жалуется, что у него "практически закончились деньги". Вдохновленные его "подвигами" армяне и азербайджанофобы, видимо, должны прослезиться и раскошелиться, чтобы он мог от души отдохнуть и окунуться в экзотику джунглей и прерий.

Много ли придет на указанные счета денег? Вряд ли. Под постом всего-то 36 комментариев, и половина из них не о том.