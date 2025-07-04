Казахстан считает трубопровод Баку-Супса перспективным для прокачки своей нефти.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов в кулуарах 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди.

По его словам, между национальными компаниями Казахстана и Азербайджана - КазМунайГаз и SOCAR - уже подписана дорожная карта сотрудничества, которой стороны строго следуют.

"За первые шесть месяцев этого года по существующим маршрутам было прокачано около 750 тысяч тонн нефти, в то время как за весь прошлый год этот показатель составил почти полтора миллиона тонн", - сказал он.

Министр отметил, что в 2025 году ожидается сохранить такие же объемы поставок, а Казахстан готов их увеличить.

"Мы на постоянной основе поддерживаем контакты с коллегами из SOCAR и рассматриваем любые возможные транспортные коридоры, включая Баку-Супса", - подчеркнул Ерлан Аккенженов. Он добавил, что трубопровод с пропускной способностью 5 миллионов тонн в год может стать для Казахстана важной альтернативой для поставки нефти на Черноморские порты, при условии экономической целесообразности.

Министр также высоко оценил организацию саммита ОЭС в Ханкенди, отметив участие глав государств и правительств, а также богатую делегацию Казахстана во главе с премьер-министром. Он подчеркнул, что обсуждения были содержательными и затронули широкий круг вопросов, включая актуальную тему "зеленой" повестки дня.