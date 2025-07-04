В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь участников 17-го саммита Организации экономического сотрудничества

4 июля в Шуше от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан официальный обед в честь глав государств и правительств, руководителей делегаций, участвующих в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется