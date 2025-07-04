https://news.day.az/officialchronicle/1765556.html В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь участников 17-го саммита Организации экономического сотрудничества - ФОТО 4 июля в Шуше от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан официальный обед в честь глав государств и правительств, руководителей делегаций, участвующих в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь участников 17-го саммита Организации экономического сотрудничества - ФОТО
4 июля в Шуше от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан официальный обед в честь глав государств и правительств, руководителей делегаций, участвующих в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре