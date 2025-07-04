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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда был сторонником правды и справедливости

Азербайджан всегда был сторонником правды и справедливости. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом в Ханкенди 4 июля. Новость обновляется