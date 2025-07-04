Когда звучит музыка в азербайджанском музее – с любовью и душой

В Национальном музее искусств Азербайджана состоялся концерт под названием "С талантливой молодежью - в будущее", организованный в рамках культурного проекта "Музыка в музее", сообщает Day.Az.

Музыкальный вечер был посвящён 140-летию со дня рождения великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли. Его имя по праву занимает особое место в истории мировой музыкальной культуры, и потому концерт стал не просто торжественным событием, а данью уважения к его творческому наследию.

В исполнении студентов Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли прозвучали произведения как азербайджанской, так и мировой классической музыки. Каждое выступление вызывало живой отклик в зале, эта тёплая и искренняя поддержка служила ещё одним доказательством того, что искусство живёт и развивается, когда в него верят и вкладывают душу молодые таланты. Концерт стал не только музыкальным праздником, но и символом преемственности поколений, мостом между великим прошлым и будущим азербайджанской культуры. С любовью и душой!

"Музыка в музее" - цикл мероприятий, спектаклей и концертов, где музыка и художественное слово поданы в музейных интерьерах с участием представителей различных центров культуры. Вечера посвящены важным событиям отечественной истории и культуры, в музыке и изобразительном искусстве. Зрители получают уникальную возможность не только послушать музыку, но и принять участие в тематической экскурсии, которая знакомит с произведениями искусства. В программы входят произведения азербайджанских и мировых классиков, национальная, джазовая и этническая музыка.