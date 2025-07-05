GTA V в этой стране выйдет через 12 лет

Видеоигру Grand Theft Auto V выпустят в Саудовской Аравии после почти 12 лет ожидания.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на это обратило внимание издание Windows Central.

GTA V и ее мультиплеерная версия GTA Online станут доступны для скачивания в Саудовской Аравии 17 июля. Игра получила рейтинг 21+ - это самое строгое возрастное ограничение в регионе. В большинстве стран мире GTA V была доступна в сентябре 2013 года. По мнению журналистов медиа, задержка связана с тем, что тайтл не смог получить разрешение сразу из-за местных законов.

В материале говорится, что игра, вероятно, была подвергнута цензуре. Специалисты Windows Central предположили, что из GTA V могли полностью вырезать казино, так как местный закон запрещает азартные игры. Они также обратили внимание на пост в X сотрудника Главного управления по регулированию СМИ Саудовской Аравии. Он заявил, что выпуск GTA в стране изначально был невозможен, но "этот исторический день настал".

Журналисты издания заметили, что в последние годы саудиты стали более открытыми для западных развлечений. Так, в стране проходит этап "Формулы-1", а американский рестлинг-промоушн WWE организует там свои мероприятия.