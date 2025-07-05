TikTok используют для давления на США

Китай не утвердит сделку по продаже приложения TikTok американским инвесторам до тех пор, пока не будет убежден, что извлек максимум выгоды в торговых переговорах с Америкой.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета New York Post, ссылаясь на источники

"У Трампа по-прежнему нет продавца", - заявил источник. По его информации, Пекин не выходит на сделку и стремится поднять вопрос на более широких торговых переговорах. Как отмечает газета, по этой причине банкиры и инвесторы, принимающие участие в сделке по приобретению приложения, были озадачены заявлением президента США Дональда Трампа о том, что "группа очень богатых людей" готова приобрести TikTok.

Трамп 19 июня заявил, что продлил отсрочку блокировки сервиса создания и просмотра коротких видео TikTok на территории США на 90 дней, до 17 сентября. Прошло около пяти месяцев с тех пор, как вступил в силу закон, согласно которому TikTok должен быть запрещен в США, если материнская компания ByteDance не продаст его. Трамп после своей инаугурации 20 января подписал исполнительный указ, согласно которому блокировка этой платформы в США откладывалась как минимум на 75 дней. Он также заявил журналистам, что Соединенные Штаты должны иметь право на половину TikTok, однако не пояснил, что именно это означает.

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