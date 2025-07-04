https://news.day.az/politics/1765562.html Завершился визит Президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан 4 июля завершился визит Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана в Азербайджанскую Республику. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Завершился визит Президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан
4 июля завершился визит Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Ирана Масуда Пезешкиана провожали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.
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