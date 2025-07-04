Завершился визит Президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан

4 июля завершился визит Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Ирана Масуда Пезешкиана провожали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.