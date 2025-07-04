Ж/д Китай–Кыргызстан–Узбекистан будет соединена с Трансафганским коридором

Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан будет соединена с Трансафганским коридором.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

"Одним из приоритетных направлений остаётся выстраивание альтернативных логистических цепочек на фоне последних геополитических событий и нарушений в глобальных логистических системах. В этом контексте важным шагом стало начало реализации проекта железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. В будущем эта магистраль будет соединена с Трансафганским коридором, что откроет новые возможности для эффективной интеграции транзитных маршрутов в регионе",- сказал он.

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