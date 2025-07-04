Какие работы проводятся на железной дороге Агдам-Ханкенди?
Как сообщалось ранее, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса.
Как передает Day.Az, протяженность железнодорожной линии Агдам - Ханкенди, являющейся продолжением железнодорожной линии Барда - Агдам, составляет 28 километров, вместе с подъездными путями - 34,7 километра.
Проектные работы по железнодорожной линии Агдам - Ханкенди, в том числе 4 мостам, 5 путепроводам, 3 пешеходным переходам, 2 водопропускным трубам, завершены. Вдоль этой железнодорожной линии планируется строительство трех станций - Аскеранской и Ходжалинской станций, Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса, инженерных сооружений, мостов, путепроводов, автомобильных переходов и переходов сельскохозяйственного назначения, другой необходимой инфраструктуры. Реализация проекта охватит 2025-2026 годы.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре