Возрождающийся Ханкенди

Автор: Лейла Таривердиева

В Ханкенди открывается саммит Организации экономического сотрудничества.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Ханкенди заранее, чтобы не только встретить прибывающих высоких гостей, но и проинспектировать ход работ на важных объектах, которые строятся или восстанавливаются в освобожденном городе. Глава государства всегда держит руку на пульсе. Восстановление Карабаха и Восточного Зангезура это стратегическая задача и от результатов ее выполнения зависит многое. В том числе имидж нашей страны, как страны-созидателя.

3 июля Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша. Новая дорога позволяет сократить путь до Шуши на 20 километров, что в условиях сложного горного рельефа является большим выигрышем. При строительстве шоссе были использованы самые современные строительные технологии. Ахмедбейли-Физули-Шуша берет начало от автодороги Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезурский коридор и соединяет Физули, Ходжавенд, Ходжалы и Шушу. Новая дорога позволит диверсифицировать внутридорожную сеть, обеспечить возвращающимся на свои земли гражданам комфортную мобильность. И еще - она является частью международных транспортных коридоров, проходящих через нашу страну. Она будет играть важную роль на маршруте Среднего коридора и в экономическом развитии региона.

В Ханкенди глава государства принял участие в открытии Ханкендинского Конгресс-центра и Бизнес-центра "Ханкенди", входящего в гостиничный комплекс "Ханкенди". Ханкенди постепенно превращается в центр притяжения деловых интересов не только азербайджанских, но и зарубежных предпринимателей. Думается, после саммита ОЭС бизнес-круги стран-членов получат дополнительный импульс для расширения присутствия на освобождённых территориях, где имеются огромные возможности.

Глава государства также побывал в строящемся Парке Победы и познакомился с ходом работ. Напомним, что Парк был заложен Президентом Ильхамом Алиевым в феврале этого года. Он строится на территории, очищенной от ряда объектов, построенных в годы армянской оккупации. Это реально невероятный проект, достойный нашей Победы, первый юбилей которой будет отмечаться в ноябре этого года.

С большим интересом все мы ожидаем реализации проекта канатной дороги между Ханкенди и Шушой. 6-километровая дорога станет привлекательным объектом туристической инфраструктуры и украшением возрождающегося Карабаха. Помимо привлекательности для туристов, канатка будет служить и транспортным средством для сообщения между Ханкенди и Шушой.

В ходе пребывания в Ханкенди Президент Азербайджана заложил фундамент чрезвычайно значимого объекта - Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса. После запуска движения по магистрали Агдам-Баку это следующее важное событие в реализации программы развития и восстановления транспортной сети освобожденных территорий.

Кадры трогающегося с железнодорожной станции Агдам поезда невозможно было смотреть без эмоций и даже слез. Мы ждали этого дня несколько десятилетий. Когда начнется заселение города, эта дорога станет, возможно, одним из самых популярных транспортных средств для поездок в Карабахский регион. А открытие линии на Ханкенди поставит точку в восстановлении доконфликтных маршрутов в этой части Карабаха.

На этом событии хотелось бы остановиться подробнее.

На церемонии закладки фундамента железнодорожной станции Ханкенди главе государства было сообщено, что линия Агдам-Ханкенди станет продолжением линии Барда-Агдам. Между Агдамом и Ханкенди будут две станции - Аскеран и Ходжалы. Завершение проекта ожидается в будущем году.

Отметим, что линия Агдам-Ханкенди была построена в 1979 году по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева. Что следует подчеркнуть - дорога служила важной артерией, соединявшей Карабах со столицей и другими районами Азербайджана.

Строительство узкоколейки, которая должна была связать Евлах и Ханкенди через ряд населенных армянами сел, было начато в 1912 году и остановлено из-за Первой мировой войны. После войны строительство продолжилось, но завершилось только в 1942 году и уже по другому маршруту - через Барду и Агдам. В 1967 году участок Барда-Агдам был переведен на широкую колею, и движение в сторону Ханкенди остановилось, возобновившись только после того, как в 1978 году была расширена колея.

2 января 1979 года Гейдар Алиев принял участие в открытии железнодорожной ветки Агдам-Ханкенди и одноименной станции. Участок железной дороги протяженностью более 26 км соединил тогдашнюю НКАО с другими городами Азербайджана, что позволило не только улучшить логистику, но и добиться существенного роста экономических показателей региона.

В годы оккупации Арменией территорий Азербайджана железная дорога была заброшена, а в здании станции располагалась казарма.

О восстановлении железной дороги в Ханкендив Азербайджане заговорили буквально через несколько дней после окончания Второй карабахской войны. 16 ноября 2020 года азербайджанские СМИ писали о планах, которые уже начали строить в ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Сообщалось, что новая ветка железных дорог страны Евлах-Ханкенди будет состоять из станций Евлах (конечная) - Барда (расстояние между станциями - 32 километра) - Кечарли (12 километров) - Тязякенд (7 километров) - Агдам (26 километров) - Аскеран (14 километров) - Ходжалы (8 километров) - Ханкенди (5 километров, конечная).

Практические изменения начались только после антитеррористической операции сентября 2023 года, когда соответствующие государственные структуры получили доступ к прежде оккупированному Ханкенди. Был проведен первичный осмотр территории, намечен предварительный маршрут дороги.

В мае 2024 года, посещая Ханкенди, Президент Ильхам Алиев на встрече с местными жителями рассказал о подготовке проекта реконструкции железной дороги Агдам-Ханкенди. Глава государства отметил, что после реализации проекта, из Ханкенди и Ходжаоы можно будет отправиться на поезде по самым разным направлениям. И в Агдам, и в Баку, и в Гянджу.

В апреле текущего года начались проектные работы. Строительство планируется начать до конца 2025 года. Дорога восстанавливается по прежнему маршруту, с одной лишь разницей - станция Ханкенди перенесена ближе к городу.

Восстановление железной дороги это лишь один из важных проектов, реализующихся на освобожденных территориях. Думается, за время пребывания в Карабахе высокие гости - участники саммита ОЭС смогут воочию увидеть результаты гигантской работы, идущей здесь в режиме нон-стоп днем и ночью. Эти проекты есть реализация наших общих надежд, лучшая демонстрация правильности политики Баку и торжества созидательной стратегии Президента Ильхама Алиева.