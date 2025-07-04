На территории Белого дома пройдет бой UFC
Президент США Дональд Трамп заявил, что на территории Белого дома пройдет поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Во время выступления в штате Айова по случаю 250-летия принятия Декларации независимости США в 2026 году Трамп объявил, что торжественные мероприятия пройдут по всей стране, допустив в числе прочего проведение поединка. Он также упомянул в выступлении президента UFC Дану Уайта.
"Мы проведем бой UFC, только представьте себе, на территории Белого дома. Там у нас очень много места", - сказал Трамп.
По его словам, речь идет о "полноценном поединке" за звание чемпиона, на котором ожидается присутствие от 20 до 25 тысяч зрителей.
Трамп не уточнил дату проведения боя и участников. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, президент в этом вопросе настроен серьезно.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре