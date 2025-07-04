Азербайджан и Узбекистан утроили товарооборот

В период с января по май текущего года объем торгового оборота между Азербайджаном и Узбекистаном составил 214,8 миллионов долларов США.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно информации, торговый оборот между двумя странами увеличился на 145,8 миллионов долларов США или в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в первые пять месяцев 2024 года объем торговли между Азербайджаном и Узбекистаном составлял 69 миллионов долларов США.

За указанный период из Азербайджана в Узбекистан было экспортировано товаров на сумму 19,7 миллионов долларов США, а импортировано - на 195,1 миллионов долларов США.

Экспорт в Узбекистан вырос на 9 миллионов долларов США или на 84,1% в годовом выражении, импорт - на 136,8 миллионов долларов США, или в 3,3 раза.

В январе-мае 2024 года из Азербайджана в Узбекистан было экспортировано продукции на 10,7 миллионов долларов США, импортировано - на 58,3 миллионов долларов США.

Кроме того, в первые пять месяцев текущего года Узбекистан вошел в число основных стран, в которые Азербайджан экспортирует ненефтяную продукцию. Так, за этот период было экспортировано ненефтяной продукции на сумму 19,3 миллионов долларов США.

Отмечается, что в отчетном периоде доля экспорта в Узбекистан составила 0,18% от общего экспорта Азербайджана, а доля импорта из этой страны - 1,96% от общего импорта.

Для справки: за указанный период Азербайджан осуществил внешнеторговые операции с другими странами на сумму 20,966 миллиардов долларов США. Этот показатель на 2,527 миллиарда долларов США или на 13,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На экспорт пришлось 11 миллиардов долларов США, а на импорт - 9,965 миллиардов долларов США. За год экспорт сократился на 1,2%, а импорт вырос на 36,5%. В результате положительное сальдо внешней торговли составило 1,036 миллиардов долларов, что на 2,801 миллиарда долларов или в 3,7 раза меньше по сравнению с предыдущим годом.