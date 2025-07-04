В бакинском суде заслушаны показания о расстреле мирных жителей в Кяльбаджаре

В ходе продолжившегося 4 июля в Бакинском военном суде судебного процесса показания дали лица, которые были захвачены в плен и взяты в заложники на территориях Азербайджана, некогда находившихся под оккупацией вооруженных сил Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, потерпевшая Насиба Гулиева в своих показаниях сказала, что во время оккупации Кяльбаджара ей было 13 лет, и 31 марта 1993 года, при попытке покинуть район на грузовом автомобиле вместе с братьями и сестрами, в районе, называемом "Туннель", они попали под обстрел военнослужащих вооруженных сил Армении.

По ее словам, в тот момент их не сопровождали военные, а в машине в основном находились дети. "Пули летели подобно граду", - сказала Н.Гулиева.

Потерпевшая сообщила, что в момент происшествия с ней находились ее трехлетняя сестра и трое младших братьев: "В меня попало шесть пуль и осколков, сейчас в моем теле много осколков".

Далее Н.Гулиева рассказала, что была взята в плен армянскими военными. Она сообщила, что в первые дни плена ее сестру якобы отвезли на лечение в село Ванг Агдеринского района, а на следующий день сообщили о ее смерти. Она добавила, что до сих пор ничего не известно о судьбе сестры Айгюн и братьев Яшара и Мазахира.

Потерпевшая заявила, что ее брату Бахтияру во время инцидента было 9 лет, и до сих пор у него проблемы со здоровьем из-за удара ногой армянского военного по голове во время плена.

По словам Н. Гулиевой, их удерживали в плену в Ханкенди на протяжении 3 месяцев и 15 дней. Она рассказала, что при освобождении их сначала вывезли в Иреван, а оттуда - в Баку. Также она добавила: "Мои родители живы, они до сих пор ждут троих своих детей. Говорят, что армяне их удерживают, что они вернутся..."

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.