Россия хочет превратить мигрантов в пехоту без срока

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Российский парламент, с той холодной обстоятельностью, которая уместна разве что при подписании акта о ликвидации имущества, окончательно утвердил поправки к законам "О воинской обязанности и военной службе", "Об обороне" и "О статусе военнослужащих". За краткой формулой - дать Минобороны право заключать контракты с лицами без гражданства - прячется по-настоящему жёсткая трансформация, затрагивающая не только право, но и саму социальную ткань общества.

Эти изменения перечёркивают старое правило, согласно которому даже иностранцы могли служить лишь при наличии действующего гражданства. Новый порядок откровенно открывает шлюз для вербовки тех, кто не признан ни одной страной мира, кто потерян для консульских систем, кто не может предъявить ни паспорта, ни свидетельства о рождении, ни справки о принадлежности к какому-либо государству. Их теперь допускают до военного контракта - а фактически до линии фронта - в условиях, когда завершение мобилизации или военного положения не ограничено никакими сроками.

Закон исходит из предельно простого принципа: раз у человека нет документов, значит, он ничей - и следовательно, может быть использован. Такова безжалостная логика, зафиксированная в юридически безупречных строках. Служить эти люди будут не до конца контракта, а до окончания неопределённого "военного времени", что позволяет удерживать их в строю сколь угодно долго.

Эта норма практически обнуляет для них перспективу вернуться к гражданской жизни. В условиях российской мобилизационной системы, где чрезвычайное положение способно растягиваться на годы, "контракт без срока" становится по сути бессрочным приговором.

По официальным данным, только на контролируемых Россией территориях Украины сейчас проживает, по оценке Института демографии Российской академии наук, свыше 125 тысяч человек без действительных паспортов, из них около 47 процентов - мужчины в возрасте от 18 до 45 лет. Для значительной их части доступ к украинским консульствам заблокирован, а российские паспорта выдают далеко не всем. В результате они формально остаются "никем" - и именно их закон превращает в потенциальную пехоту.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал это "дополнительным источником комплектования" и высказался с почти отеческим удовлетворением: мол, они "тоже хотят исполнить долг". Но долг этот навязан людям, которых не защищает ни одно государство, ни один закон, кроме всё той же статьи, которая их и превращает в штурмовиков.

Особого внимания требует ситуация с мигрантами из стран Южного Кавказа и Центральной Азии. По данным МВД России на июль 2025 года, в стране проживает свыше 200 тысяч граждан Азербайджана со статусом временного пребывания или с просроченными миграционными документами. Если у этих людей возникают проблемы с продлением документов, они могут быть признаны "не имеющими действительного гражданства" и в той же логике направлены на фронт по новому закону.

МИД Азербайджана уже в конце июня выступил с протестом, потребовав от российских властей гарантировать, что граждане Азербайджана или выходцы из этой страны не попадут в такую серую мобилизационную категорию. Однако механизм реального контроля за этими требованиями в условиях чрезвычайного положения остаётся крайне слабым - фактически никем не проверяется, как выясняется статус каждого потенциального "контрактника".

Эксперты Института изучения войны (ISW, Вашингтон) в июльском брифинге прямо предупредили, что практика принудительной вербовки лиц без гражданства создаёт колоссальные риски для самой армии: дезертирство, саботаж, массовое неповиновение. Солдат без документов невозможно удержать верностью или патриотизмом - только страхом. Но армия, основанная исключительно на страхе, исторически плохо управляется и быстро рушится при первых крупных неудачах.

Ещё один принципиальный момент: эти так называемые контракты не предоставляют легального пути к гражданству. Человек остаётся тем же апатридом - без прав, без перспектив, без статуса - даже после фронта. Его могут использовать до последнего, а затем просто оставить за ненадобностью, без всякой гарантии дальнейшего устройства.

Если обобщить все эти факты, становится ясно: российская военная система официально перешла к практике рекрутирования тех, кто не имеет никакой юридической защиты. Это самая уязвимая прослойка, люди, которых невозможно защитить ни адвокатами, ни дипломатами, ни родственниками. Их превращают в мобилизационный ресурс, который не жалко потерять и не нужно потом интегрировать в общество.

Никакой военной романтики здесь нет. Это расчётливая технология пополнения армии за счёт тех, кто лишён любого гражданского щита. Это не "патриотический долг", это не "народная война" - это эксплуатация абсолютного ничейного человека.

Именно поэтому этот закон следует читать не как формальный акт о военной службе, а как симптом куда более широкого кризиса. В государстве, которое перестаёт ценить собственных людей, следующим шагом становится использование людей без имени, без документов, без прошлого и без будущего.

Это - конец социальной конструкции, где человек хотя бы номинально считался субъектом права. Теперь субъект права превратился в расходный элемент.

Вот что на самом деле произошло в июне 2025 года, когда депутаты с ледяным спокойствием проголосовали "за".

Если не упиваться законотворческим казуистическим туманом, смысл поправок прост, как палка: Министерство обороны сможет заключать контракты с лицами, у которых нет российского паспорта и которые не могут доказать наличие иного гражданства. До этого в армии могли служить лишь иностранцы - и то исключительно на рядовых должностях. Теперь же под эту метлу попадут те, кого не признаёт ни одна страна. Их впустят под знамена России до окончания мобилизации, военного положения или "военного времени" - формулировка, позволяющая не указывать сроков вообще.

Никаких офицерских должностей - только пехота, мясо, кровавая штурмовая обслуга.

Как сказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, "это ещё один источник комплектования". И добавил почти с отеческой гордостью: "Они хотят выполнить свой долг перед Родиной". Родины, от которой у этих людей нет даже паспорта.

Картаполов без обиняков назвал адресатов: это, во-первых, бывшие граждане Украины на оккупированных территориях - люди без российских паспортов, застрявшие в серой зоне оккупационного бытия, где их украинское гражданство формально ещё существует, но консульства недоступны и новые документы не выдают. Во-вторых, речь идёт о выходцах из европейских государств, которых лишили гражданства за службу в рядах российской армии или участие в боевых действиях против Украины.

Таким образом, закон прицельно направлен туда, где удобнее всего вербовать людей без прав и без защиты. Их паспорта сгорели вместе с их домами - и вот они превращаются в безропотный сырьевой запас для армии, которой всё труднее находить добровольцев.

История апатридов в России - это многолетний бюрократический позор. Эти люди появились ещё в 1990-е, после развала СССР. Они остались в России со старыми советскими паспортами, которые постепенно перестали признавать даже районные отделы полиции. С 2002 года, после ужесточения миграционного законодательства, таких людей начали буквально стирать с юридической карты - без права оформить пенсию, получить медстраховку, выехать за границу или хотя бы легально трудиться.

По данным правозащитного центра "Гражданское содействие", официальной статистики по апатридам не ведётся вовсе. Оценки доходят до полумиллиона человек. Среди них масса пожилых, больных, социально уязвимых. Для российской бюрократии они - как грязное бельё, которое проще не замечать.

И вот теперь эта же безвестная масса превращается в людской резерв. Невидимые люди идут на невидимую войну.

В независимой экспертной среде царит мрачный скепсис. Один из специалистов по миграции, пожелавший остаться анонимным, прямо сказал: "Многие из этих людей не годятся даже для самой простой военной службы. Они старые, больные, живут без помощи родных. В чём смысл их призыва - кроме банального прикрытия нехватки людей?"

Правозащитники напоминают, что прежде российские власти предпринимали слабые попытки решить вопрос лиц без гражданства: выдавали им временные удостоверения, вводили упрощённое гражданство для выходцев из СССР. Но на практике всё это захлебнулось в коррупции и бюрократии.

Теперь апатридам предлагают не права, а смерть за российский флаг. Статус гражданина им не дадут, но оружие - пожалуйста.

Продолжу во второй части - там будет про статистику набора, примеры "неофициальных" участников боевых действий и прогнозы.

В этом законе сквозит жёсткая логика: кто не нужен обществу, сгодится для войны. Это колониальный принцип, обёрнутый в законы XXI века. Россия пытается легализовать то, что уже происходило на практике - использование жителей оккупированных территорий Украины без контрактов и без документов.

Россия получит право утверждать, что они служат добровольно - ведь контракт будет подписан, пусть даже вынуждено. Получается, что для судебных разбирательств власти легализуют призывную мясорубку, при этом не предлагая людям никаких гарантий, кроме права погибнуть в камуфляже.

Правозащитники видят в этом смертельную ловушку. Многие апатриды - это лица пожилого возраста, люди с ограниченными возможностями, которых даже на гражданке редко берут на работу. Они превратятся в статистический расходный материал, поскольку из них мало кто способен отстоять свои права.

Аналитики отмечают, что закон выглядит как срочная латка разрывающейся кадровой схемы Минобороны, у которой кончаются привычные источники рекрутирования. И если ещё в 2022 году можно было рассчитывать на прилив патриотической лояльности, то сейчас государство выскребает человеческий осадок, чтобы наполнить траншеи.

И всё это - не просто закон, а своего рода новая философия отношения к человеку. В этой философии неважно, есть ли у тебя прошлое, родина, семья, документ с печатью. Важно лишь то, способен ли ты держать автомат и умирать по приказу.

Правозащитники совершенно справедливо называют такую систему ловушкой: безгражданственные - это не только мужчины призывного возраста, но и пожилые люди, люди с инвалидностью, которых и на гражданке редко кто принимает на работу или поддерживает. Для армии они - лишнее мясо, статистический балласт, которым можно затыкать самые уязвимые участки фронта, не опасаясь протестов или юридических исков. У этих людей нет ни лоббистов, ни влиятельных родственников, ни консульств за спиной - значит, и защищать их будет некому.

Россия не даёт им паспортов, не признаёт их полноправными гражданами, не обещает пенсий или социальных гарантий - но без колебаний даёт им винтовку и приказ. В этом кроется страшная, но предельно честная логика: ты не нужен как человек, но сгодишься как солдат.

Прогнозы здесь очень просты и очень мрачны. Тысячи людей без гражданства, которых сегодня буквально вычеркнули из гражданской жизни, завтра встанут в строй. Но и после войны для системы они не станут своими - ровно как не стали "своими" добровольцы с Донбасса, которые вернулись через год искалеченными и забытыми, не получив ни жилья, ни полноценной реабилитации, ни даже элементарного признания.

В сухом остатке мы имеем жесточайший проект: вместо того чтобы решить проблему апатридов и людей без статуса, государство превращает их в расходный материал. И всё это красиво завёрнуто в слова о "долге", о "патриотизме", о "героизме" - хотя по сути это самый обычный рекрутинг.