https://news.day.az/society/1765530.html На ряде улиц Баку ограничат движение 6 июля с 06:00 до 24:00 в связи с проведением ремонтных работ на просп. Зии Буниятова в Баку движение будет полностью ограничено от перекрестка улиц Алы Мустафаева и Джейхуна Салимова и въезда в тоннель "Хутор" на улице Абдулвахаба Саламзаде. Как сообщает Day.Az, водителей просят пользоваться альтернативными дорогами.
На ряде улиц Баку ограничат движение
6 июля с 06:00 до 24:00 в связи с проведением ремонтных работ на просп. Зии Буниятова в Баку движение будет полностью ограничено от перекрестка улиц Алы Мустафаева и Джейхуна Салимова и въезда в тоннель "Хутор" на улице Абдулвахаба Саламзаде.
Как сообщает Day.Az, водителей просят пользоваться альтернативными дорогами.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре