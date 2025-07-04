https://news.day.az/society/1765530.html

На ряде улиц Баку ограничат движение

6 июля с 06:00 до 24:00 в связи с проведением ремонтных работ на просп. Зии Буниятова в Баку движение будет полностью ограничено от перекрестка улиц Алы Мустафаева и Джейхуна Салимова и въезда в тоннель "Хутор" на улице Абдулвахаба Саламзаде. Как сообщает Day.Az, водителей просят пользоваться альтернативными дорогами.