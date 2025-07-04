На освобожденных от оккупации территориях создаются новые рабочие места

Пакет социальных реформ, реализуемый с начала этого года, охватывает 3 миллиона человек и ежегодно дополнительно выделяется 1,4 миллиарда манатов на повышение заработной платы, пенсий, пособий и стипендий.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев, выступая на полуфинале пятого конкурса "Восхождение", сообщает Day.Az.

Он отметил, что, наряду с этим, защита трудовых прав и обеспечение достойного труда составляют одно из приоритетных направлений социально-экономической политики, проводимой в стране. В результате принятия в Азербайджане стратегии занятости усилена социальная защита ищущих работу лиц, обеспечено внедрение новой модели служб занятости.

По словам министра, в рамках "I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" реализуются целенаправленные меры, направленные на устойчивое заселение и обеспечение устойчивой экономической активности населения на освобожденных от оккупации территориях.

"Таким образом, в соответствии с приоритетами государственной программы осуществляется целенаправленная деятельность по усилению социальной защиты населения, проживающего на этих территориях, созданию новых рабочих мест и стимулированию эффективной занятости, расширению охвата и обеспечению доступности социальных услуг. Новая подсистема "Трудовые отношения и занятость", созданная для решения всех вопросов в сфере труда и занятости на оперативной единой платформе, открывает новые возможности для регулирования трудовых отношений, предотвращения неформальной занятости, развития рынка труда и расширения возможностей трудоустройства населения на основе инновационных решений", - отметил он.