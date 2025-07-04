Шахбаз Шариф предложил разработать низкоуглеродные коридоры в рамках ОЭС

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф предложил разрабатывать низкоуглеродные коридоры в рамках ОЭС.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ Trend, об этом Ш. Шариф сказал в ходе 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

"Пакистан предлагает разработку низкоуглеродных коридоров, общеорганизационной платформы углеродного рынка и региональных систем устойчивости к стихийным бедствиям.

Специальная структура для мобилизации климатического финансирования, наряду с региональными коридорами чистой энергии и инициативами в сфере экотуризма, может дополнительно стимулировать инклюзивный и устойчивый рост, создавая "зеленые" рабочие места - особенно для молодёжи и женщин - и поддерживая средства к существованию в уязвимых регионах", - сказал он.