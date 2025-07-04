Завершился визит Президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан

4 июля завершился визит Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провожали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.