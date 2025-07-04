https://news.day.az/politics/1765552.html Завершился визит Президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан - ФОТО 4 июля завершился визит Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджанскую Республику. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Завершился визит Президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан - ФОТО
4 июля завершился визит Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провожали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.
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