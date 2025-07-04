Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл с визитом в Азербайджан

4 июля Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан прибыл в Азербайджан для участия в 17-м Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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