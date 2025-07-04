Эрдоган заявил, что Ханкенди превратится в новый центр развития Кавказа

Искренне уверен, что благодаря дальновидной позиции моего брата Президента Азербайджана Ильхама Алиева древний город Ханкенди превратится в новый центр развития и мира Кавказского региона.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди.

Турецкий лидер выразил удовлетворение проведением саммита ОЭС на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

"Факт организации нынешнего саммита в освобожденном от оккупации Ханкенди придает мероприятию особую значимость и смысл", - отметил Эрдоган.