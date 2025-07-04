Авария в центре Баку привела к пробке

В Ясамальском районе Баку на пересечении Тбилисского проспекта и улицы Шафиета Мехтиева произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом МВД, из-за аварии образовалась плотная пробка не только в районе станции метро "20 Января", но и на направлениях в центр города.

Чтобы разгрузить движение, сотрудники дорожной полиции задействовали меры оперативного реагирования. Параллельно Центр интеллектуального управления транспортом активировал режим "зелёной волны" на светофорах - зелёный сигнал горит дольше, чтобы ускорить поток машин.