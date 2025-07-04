https://news.day.az/society/1765451.html Авария в центре Баку привела к пробке - ФОТО В Ясамальском районе Баку на пересечении Тбилисского проспекта и улицы Шафиета Мехтиева произошло дорожно-транспортное происшествие.
Авария в центре Баку привела к пробке - ФОТО
В Ясамальском районе Баку на пересечении Тбилисского проспекта и улицы Шафиета Мехтиева произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом МВД, из-за аварии образовалась плотная пробка не только в районе станции метро "20 Января", но и на направлениях в центр города.
Чтобы разгрузить движение, сотрудники дорожной полиции задействовали меры оперативного реагирования. Параллельно Центр интеллектуального управления транспортом активировал режим "зелёной волны" на светофорах - зелёный сигнал горит дольше, чтобы ускорить поток машин.
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