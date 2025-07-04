Индонезийские спасатели возобновили поиски 30 пассажиров, считающихся пропавшими без вести после крушения парома с 65 людьми на борту вблизи острова Бали.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Independent со ссылкой на официальные источники.

По их данным, в поисково-спасательной операции, приостановленной в четверг вследствие плохой видимости, принимают участие более 160 спасателей, включая полицию и военнослужащих. В поиске, который осложняется сложными погодными условиями с сильным ветром и высокими волнами, задействованы 20 судов, 3 вертолета и дрон.

Как сообщалось ранее, у индонезийского курортного острова Бали затонул паром, по меньшей мере 61 человек пропал без вести.

Индонезийские власти начали расследование причин крушения судна, затонувшего через полчаса после выхода из порта Кетапанг (провинция Восточная Ява) в сторону гавани Галиманук на Бали. Одной из причин крушения, по словам очевидцев, которые приводит газета, могло стать поступление большого количества воды в машинное отделение судна. На его борту находилось 22 транспортных средства, включая 14 грузовиков.