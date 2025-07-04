https://news.day.az/politics/1765382.html Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджан Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджан 4 июля для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджан
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган 4 июля прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана встречали министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов и другие официальные лица.
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