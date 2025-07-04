https://news.day.az/officialchronicle/1765551.html Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Ханкенди - ФОТО 4 июля состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в Ханкенди, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Ханкенди - ФОТО
4 июля состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в Ханкенди, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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