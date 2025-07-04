Автор: Акпер Гасанов

Растиражированная армянскими сайтами публикация BBC под заголовком "Гибель двух азербайджанцев в Екатеринбурге спровоцировала беспрецедентный кризис в отношениях Москвы и Баку" - пример того, как западные СМИ, прикрываясь внешней объективностью, пытаются навязать нарратив, не имеющий ничего общего с реальностью. Считаю важным детально ответить на этот пример примитивной манипуляции.

Ведь, авторы материала выдают реакцию Азербайджана на вопиющий инцидент за "тактический демарш", игнорируя причинно-следственные связи, факты и базовые принципы международных отношений, таких как уважение к суверенитету и человеческой жизни. И начать нужно с того, что BBC будто бы "забыла", что трагедия в Екатеринбурге не возникла из пустоты.

Вынужден напомнить, что два азербайджанца, братья Сафаровы, были зверски убиты в ходе полицейского рейда, проведенного российскими силовиками. Кто дал команду на применение силы? Почему до сих пор никто из сотрудников правоохранительных органов не понес наказания? Где извинения, где правосудие? Странно, что такими очевидными вопросами не задаются авторы статьи на ВВС.

Они или не хотят, или не могут понять, что это не "кризис на пустом месте", это следствие систематического пренебрежения жизнью и правами азербайджанцев на территории России. И если азербайджанская сторона жестко отреагировала - это не "эмоциональный всплеск", а суверенное проявление государственности и заботы о своих гражданах. Вряд ли стоит тратить время на доказательство того, что Великобритания, в случае убийства в РФ двух англичан, один из которых был бы английский гражданином, ответила бы крайне жестко.

Тем временем, пытаясь представить Азербайджан едва ли не капризным партнером, авторы BBC упрямо не замечают: именно Россия в течение десятилетий последовательно препятствовала справедливому решению карабахского конфликта. Будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ, Москва одновременно поставляла оружие Армении, политически прикрывала сепаратистов и культивировала статус-кво. Фактически, Россия играла двойную игру - прикрываясь дипломатией, она на деле держала конфликт в "замороженном" состоянии, выгодном ей самой.

Азербайджан же, под руководством Президента Ильхама Алиева, смог изменить эту парадигму. Вернув Карабах под свой контроль, полностью восстановив свои суверенитет и территориальную целостность Азербайджан продемонстрировал: он больше не намерен быть марионеткой в чужой геополитической игре. Именно Президент Ильхам Алиев провел тонкую, выверенную, стратегически обоснованную операцию по возвращению территорий, соблюдая международное право и отстаивая наши национальные интересы.

Удивительно, что журналисты BBC делают вид, будто не понимают очевидного: у Азербайджана есть своя внешняя политика, и она не обязана совпадать с российской, американской, европейской или какой-либо другой. Мы не "ближайшее зарубежье", как привыкли говорить в Москве. Мы - независимое государство, с четкой национальной доктриной и ясными приоритетами.

В отличие от России, Азербайджан уважает территориальную целостность других стран - в том числе Украины. Мы не устраиваем агрессивных вторжений, не вмешиваемся в дела соседей, а последовательно выступаем за региональное сотрудничество и устойчивое развитие. Очевидные, бесспорные истины. Но почему-то они не находят отражения в статье авторов ВВС.

Они делают вид или действительно не в состоянии понять, что в условиях изоляции и санкционного давления Россия нуждается в партнерах гораздо больше, чем партнеры нуждаются в ней. Азербайджан - участник проекта "Север-Юг", энергетический узел, ключевой транзитер. Но этот баланс не означает зависимость. И если Москва хочет сохранить отношения, ей стоит начать с уважения - к нашим гражданам, к нашему суверенитету, к нашей позиции.

И не нужно подменять понятия. То, что в Баку называют "реакцией на убийство" - в BBC называют "демаршем". То, что в Азербайджане называют "стратегической автономией" - в BBC описывают как "балансирование". Такие эвфемизмы - не журналистика, это попытка обелить действия одной стороны и умалить правомерную реакцию другой. Странно, что на столь тонкий лед примитивных манипуляций стали журналисты столь уважаемого СМИ.

Азербайджан никому ничего не должен. Мы не обязаны синхронизировать свои интересы с Кремлем, Брюсселем или Вашингтоном. У нас есть свои приоритеты, свое понимание справедливости и свой путь. Президент Ильхам Алиев последовательно защищает интересы своей страны. Не устраивает "демарши", а проводит системную, зрелую, дальновидную политику. И если кому-то на Западе или в России не нравится, что Азербайджан больше не играет по чужим правилам - это их проблема, а не наша.

Так или иначе, но сегодня в Ханкенди - административном центре Карабахского региона Азербайджана - стартовал XVII саммит лидеров Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Освобожденный и стремительно возрождающийся Ханкенди принял высоких гостей из самых разных стран. И это - еще одно доказательство успешности внешнеполитической стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Что бы не писали в ВВС.