Продолжается регистрация на пробег классических автомобилей и соревнования по човгану под названием «Лошадиная сила» - ВИДЕО
30 августа в Баку пройдут пробег классических автомобилей и соревнования по човгану.
Как передает Day.Az, мероприятие под названием "Лошадиная сила" будет организовано Автомобильной федерацией Азербайджана (АФА) и Федерацией конного спорта Азербайджана.
Пробег, который стартует с Приморского национального парка, пройдет по центральным улицам столицы и завершится в Конном центре "Бина".
В Конном центре "Бина" будет организована выставка классических автомобилей, пройдут соревнования по човгану, представляющему собой вид национальной игры на лошадях, и конное шоу, а также состоится концерт.
Для участия в пробеге классических автомобилей владельцы транспортных средств могут пройти регистрацию, обратившись по электронному адресу АФА: [email protected] или по номеру: +99450 295 01 00.
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