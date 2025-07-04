Автор: Марьяна Ахмедова, Trend

На 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди Президент Ирана Масуд Пезешкиан сделал акцент на необходимости усиления транспортной инфраструктуры, объединяющей как внутренние, так и трансрегиональные маршруты государств-членов.

"Иран и его транзитные соседи играют в этом ключевую роль. Требуется развитие логистических сетей и обеспечение международных стандартов на границах и в портах", - заявил глава государства.

Совершенствование транспортной системы регионального масштаба стало одним из ключевых приоритетов его выступления. Особое внимание было уделено модернизации портов и таможенных пунктов, которые, по словам Пезешкиана, должны соответствовать лучшим международным практикам.

Не обошел он стороной и экономические аспекты интеграции. Президент отметил, что доля региональной торговли в рамках ОЭС по-прежнему составляет лишь 8% от общего внешнеторгового оборота стран-членов. "Мы должны активизировать переговоры по созданию зоны свободной торговли и довести их до конкретного результата к 2035 году", - подчеркнул он.

Это заявление подчеркивает, что развитие транспортной инфраструктуры должно идти в связке с нормативно-правовыми мерами, направленными на углубление торгово-экономического сотрудничества в регионе.

На этом фоне особое значение приобретает реализация Ираном международного транспортного коридора "Север-Юг". Этот маршрут соединяет Индию с Россией и Европой через Иран, Азербайджан и Казахстан и уже сейчас становится важной частью транзитной архитектуры Евразии.

В мае 2025 года стартовали геологические исследования на ключевом 14,2-километровом участке Рашт-Астара - последнем недостающем звене железнодорожной ветки на иранской территории. В рамках плана по транзиту Россия и Иран подписали соглашение о завершении строительства этого участка, при участии Азербайджана.

Параллельно стороны работают над привлечением инвестиций в железнодорожную инфраструктуру. Цель - довести грузопоток по коридору "Север-Юг" до 10 миллионов тонн. Важным элементом этого процесса стало завершение терминала в иранской Астаре, совместно с Азербайджаном, что должно ускорить движение грузов на участке границы.

Активизация работы над зоной свободной торговли в рамках ОЭС логично дополняет инфраструктурные усилия: когда физическая база уже создается, на повестке - формирование юридического и экономического каркаса будущей региональной интеграции.

Таким образом, Иран четко обозначает стратегическое направление: развитие транспортной инфраструктуры - неотъемлемый элемент экономического сближения стран региона. Будучи связующим звеном между Югом и Севером Евразии, Иран модернизирует критически важные участки коридора "Север-Юг" и развивает кооперацию не только с соседями, но и с глобальными партнерами, такими как Индия и Россия. Все это делает проект точкой роста, способной существенно изменить структуру торговых потоков на континенте.