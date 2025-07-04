Джейхун Байрамов провел обсуждения с замглавы МИД ОАЭ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках проходящего в городе Ханкенди 17-го саммита Организации экономического сотрудничества встретился с заместителем министра иностранных дел по политическим вопросам Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Ланой Заки Анвар Заки Нуссейбе.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве иностранных дел.

В ходе встречи было отмечено, что дружба и братские отношения между главами государств создали прочную основу для развития отношений стран. Обсуждалась роль механизма межмидовских политических консультаций в дальнейшем развитии стратегического партнерства.

Было выражено удовлетворение сотрудничеством в экономической, торговой, инвестиционной, энергетической и гуманитарной сферах, а также плодотворным взаимодействием в рамках международных организаций и площадок, таких как Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения и Конференция ООН по изменению климата. Обсуждались успешные совместные проекты в сфере альтернативной энергетики и дана высокая оценка достигнутым в этой области результатам.

Министр Джейхун Байрамов предоставил подробную информацию о строительно-восстановительных работах, проводимых на наших освобожденных от оккупации территориях, возвращении бывших вынужденных переселенцев в родные края, а также коснулся минной опасности, которая представляет серьезную угрозу этим процессам. Была высоко оценена поддержка ОАЭ в проведении работ по гуманитарному разминированию и восстановлению освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.