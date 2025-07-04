Автор: Марьяна Ахмедова, Trend

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди предложил разработку низкоуглеродных коридоров в рамках организации.

Инициатива включает создание углеродного рынка, региональных систем устойчивости к стихийным бедствиям и платформы для мобилизации климатического финансирования. Это направлено на стимулирование устойчивого роста, создание "зеленых" рабочих мест, особенно для молодежи и женщин, а также поддержку уязвимых регионов.

Пакистан, испытывающий серьезные последствия изменения климата, стремится повысить региональное сотрудничество по устойчивому развитию.

На саммите COP29, состоявшемся в Баку в ноябре 2024 года, Пакистан активно выступал за усиление климатической дипломатии и мобилизацию финансирования для уязвимых стран. Шахбаз Шариф выразил надежду, что саммит станет "финансовым COP", способствующим восстановлению доверия к процессу обещаний и увеличению климатического финансирования для развивающихся стран. На встрече ОЭС премьер-министр Шариф также подчеркнул важность выполнения финансовых обязательств развитых стран в сфере климатического финансирования.

Кроме того, в рамках ОЭС Пакистан активно работает над укреплением региональной интеграции и торговых связей, в том числе через проекты развития транспортных коридоров, таких как Север-Юг. Эти проекты могут стать важным элементом для Пакистана, обеспечивая доступ к новым рынкам и укрепляя региональные связи.

Для реализации предложенной инициативы необходима мобилизация инвестиций в "зеленые" проекты, создание механизмов торговли углеродными квотами и развитие инфраструктуры. Успех будет зависеть от политической воли стран-членов ОЭС и эффективного сотрудничества. Предложение Пакистана может стать важным шагом на пути к устойчивой экономике региона и примером для других развивающихся стран.