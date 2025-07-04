Рахмон заявил о поддержке Таджикистаном снятия торговых барьеров в ОЭС

Таджикистан активно поддерживает устранение барьеров в торговле в рамках ОЭС.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

"Важную роль играет развитие транспортных связей и формирование международных транспортных коридоров.Расширение таких коридоров позволит обеспечить достижение целей, поставленных в рамках ОЭС, и соединит страны Восток-Запад и Восток-Юг с другими регионами",- сказал Рахмон.

По его словам, Таджикистан активно поддерживает устранение барьеров в торговле и транспорте, упрощение транзитных процедур, а также интеграцию в транспортные сети железнодорожных, автомобильных и воздушных маршрутов государств-членов.