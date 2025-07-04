https://news.day.az/officialchronicle/1765417.html Президент Ильхам Алиев: В нашей стране очень позитивный инвестиционный климат В Азербайджане сложился очень позитивный инвестиционный климат. За последние 20 лет в экономику страны инвестировано около 350 миллиардов долларов, половина из которых - иностранные инвестиции.
Президент Ильхам Алиев: В нашей стране очень позитивный инвестиционный климат
В Азербайджане сложился очень позитивный инвестиционный климат. За последние 20 лет в экономику страны инвестировано около 350 миллиардов долларов, половина из которых - иностранные инвестиции.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на 17-м Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
"Азербайджан обеспечивает энергетическую безопасность многих стран и экспортирует природный газ в 12 стран по различным газопроводам. По этому показателю мы входим в число лидеров в мире", - сказал глава государства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре