Подготовленные Агентством международной информации Trend материалы о взаимодействии стран Центральной Азии с Организацией экономического сотрудничества (ОЭС) вызвали широкий интерес в медиапространстве региона.

Как передает Day.Az, в преддверии 17-го саммита ОЭС, который пройдет в городе Ханкенди, публикации Trend были процитированы рядом ведущих средств массовой информации.

Так, Узбекистан, как один из ключевых игроков Центральной Азии, занимает особое место в аналитике Trend. Как отмечает одно из ведущих узбекских изданий Daryo со ссылкой на Trend, экономическая роль страны в рамках ОЭС "действительно растет, производя фурор и привлекая внимание".

"Узбекистан - одна из самых быстрорастущих экономик Центральной Азии с населением более 37 миллионов человек. К концу 2024 года объем торговли со странами ОЭС достиг 12 миллиардов долларов... Транспортная связанность становится стратегическим направлением для Узбекистана, расположенного на пересечении важнейших логистических артерий между Центральной и Южной Азией, Кавказом и Ближним Востоком. Это выгодное положение усиливает позиции страны как транзитного и логистического узла региона", - цитирует Trend издание.

Казахстанские СМИ также активно откликнулись на публикации Trend. Так, ведущее казахстанское международное информагентство Казинформ, цитируя Trend, обращает внимание на вклад Астаны в институциональное развитие ОЭС. В материалах подчеркивается, что нынешнее председательство Казахстана - второе в истории страны - отражает её стремление играть ведущую роль в региональной интеграции.

"В центре внимания - конкретные шаги по модернизации транспортной инфраструктуры и устранению узких мест на Транскаспийском маршруте и в коридоре "Север - Юг". Казахстан продвигает цифровизацию таможенных процедур, обновление портовой инфраструктуры и создание единого транзитного пространства. До 2027 года транзит по ТМТМ может вырасти более чем вдвое - с 4,5 до 10 миллионов тонн", - пишет Казинформ со ссылкой на Trend.

Турецкая газета Yeni Şafak, также ссылаясь на материалы Trend, отмечает символичность места проведения саммита. Ханкенди рассматривается как пространство нового диалога и возможностей.

"Узбекистан уже обозначил приоритеты - от развития зеленой энергетики до цифровизации торговли. Кроме того, Казахстан, председательствующий в ОЭС, активно выстраивает стратегические рамки сотрудничества... Казахстан организует новую структуру регионального взаимодействия", - говорится в материале. Инициативы страны, такие как создание Транспортного совета ОЭС и развитие трансграничных производственных цепочек, рассматриваются как факторы устойчивого роста и экономической синергии", - пишет Yeni Şafak со ссылкой на Trend.

Широкий отклик, который вызвали материалы Trend в авторитетных СМИ региона, свидетельствует о высоком уровне доверия к информации и аналитике агентства. В условиях растущего интереса к региональному сотрудничеству публикации Trend становятся важным инструментом понимания политических и экономических процессов, происходящих в рамках ОЭС.