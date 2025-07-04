Солнце выбросило 2 гигантских протуберанца

Солнце выбросило два гигантских протуберанца.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Обилие крупных протуберанцев на Солнце, судя по всему, связано с резким снижением вспышечной активности, что позволяет этим структурам вырастать сейчас до гигантских размеров.

На геомагнитной и радиационной обстановке на Земле эти выбросы никак не скажутся, пояснили ученые.