https://news.day.az/hitech/1765339.html Солнце выбросило 2 гигантских протуберанца - ВИДЕО Солнце выбросило два гигантских протуберанца. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Обилие крупных протуберанцев на Солнце, судя по всему, связано с резким снижением вспышечной активности, что позволяет этим структурам вырастать сейчас до гигантских размеров.
Солнце выбросило 2 гигантских протуберанца - ВИДЕО
Солнце выбросило два гигантских протуберанца.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Обилие крупных протуберанцев на Солнце, судя по всему, связано с резким снижением вспышечной активности, что позволяет этим структурам вырастать сейчас до гигантских размеров.
На геомагнитной и радиационной обстановке на Земле эти выбросы никак не скажутся, пояснили ученые.
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