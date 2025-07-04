Милли Меджлис Азербайджана принял в I чтении законопроект о специальных исполнительных чиновниках

Милли Меджлис Азербайджана принял в первом чтении законопроект "О специальных исполнительных чиновниках".

Как передает Day.Az, он был вынесен на обсуждение на очередном заседании внеочередной сессии парламента 4 июля.

Проект состоит из 6 глав и 38 статей.

Закон будет регулировать общественные отношения, связанные с организацией и контролем деятельности специальных исполнительных чиновников, правовой статус специальных исполнительных чиновников.

Специальным исполнительным чиновником будет считаться физическое лицо, получившее специальное исполнительное удостоверение на осуществление исполнения документов судов, предусмотренных настоящим законом, и иных органов, исполнение которых законом возложено на исполнительных чиновников (далее - исполнительные документы). Также специальный исполнительный чиновник имеет статус обязательного исполнительного органа, и его деятельность будет осуществляться на профессиональной основе. Кроме того, специальный исполнительный чиновник не будет считаться представителем государственной власти.

Решения, принятые в рамках исполнительного производства специальным исполнительным чиновником, по юридической силе равны решениям, принятым государственным исполнительным чиновником. Законные требования специального исполнительного чиновника в связи с исполнением исполнительных документов обязательны для всех государственных и муниципальных органов, юридических лиц, их должностных лиц и физических лиц на территории Азербайджанской Республики. Сведения, документы и их копии, требуемые в связи с исполнением исполнительных документов, должны предоставляться государственными и муниципальными органами, юридическими лицами, их должностными лицами и физическими лицами специальному исполнительному чиновнику в полном объеме и в срок.

Специальная исполнительная система будет применяться на этапах, определенных органом (структурой), определяемым соответствующим органом исполнительной власти по административно-территориальным единицам Азербайджана.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.