Боксер Хулио Чавес-младший арестован в США

Бывший чемпион мира по боксу Хулио Сезар Чавес-младший, сын легендарного мексиканского боксера Хулио Сезара Чавеса, задержан Службой иммиграционного и таможенного контроля США в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило американское Министерство внутренней безопасности.

"Служба иммиграционного и таможенного контроля задержала известного мексиканского боксера и преступника, нелегально находящегося [в США], Хулио Сезара Чавеса-младшего. Идет работа над его ускоренным выдворением из Соединенных Штатов. Чавес - гражданин Мексики, где в его отношении действует ордер на арест в связи с участием в организованной преступности, торговле огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами", - говорится в заявлении ведомства.

Согласно информации, в задержании 39-летнего спортсмена было задействовано много агентов службы. В момент ареста он ехал на скутере возле своего дома в районе Студио-Сити. Адвокат боксера назвал ситуацию возмутительной.

Чавес-младший на прошлой неделе проиграл бой в Анахайме (штат Калифорния) американскому блогеру Джейку Полу, который после этого поединка был включен в рейтинг Всемирной боксерской ассоциации (WBA).