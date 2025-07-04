Эрдоган считает, что страны ОЭС должны учитывать фактор климатических изменений в политике устойчивого развития

Турция расположена в регионе, который наиболее сильно ощущает на себе негативные последствия климатических изменений. В данной связи считаю особо значимой концентрацию усилий стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) на противодействии климатическому кризису.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 17-м Саммите ОЭС в Ханкенди.

По словам турецкого лидера, очень важно, чтобы страны ОЭС реализовывали национальные концепции устойчивого развития с учетом фактора климатических изменений.

Реджеп Тайип Эрдоган привлек внимание к заявленным экологическим целям Анкары, которые в числе прочих предполагают обнуление к 2053 году загрязняющих выбросов в атмосферу.

"Сегодня мы прилагаем усилия по "зеленой трансформации" ключевых секторов экономики, делаем ставку на инновационные методы и активное использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ)", - сказал Президент Турции. Он привлек внимание к тому факту, что доля ВИЭ в общей в установленной мощности энергетики Турции достигла 59%. "По этому показателю, Турция находится на пятом месте в Европе и одиннадцатом в мире", - констатировал глава Турецкого государства, заверив в готовности Анкары к передаче своего опыта другим странам ОЭС.