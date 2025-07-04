Масуд Пезешкиан предложил провести очередной Саммит ОЭС в Иране

Президент Масуд Пезешкиан предложил провести 18-й Саммит Организации экономическоо сотрудничества (ОЭС) в Иране, сообщает Day.Az.

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