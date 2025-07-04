https://news.day.az/politics/1765419.html Масуд Пезешкиан предложил провести очередной Саммит ОЭС в Иране Президент Масуд Пезешкиан предложил провести 18-й Саммит Организации экономическоо сотрудничества (ОЭС) в Иране, сообщает Day.Az. Новость обновляется
Масуд Пезешкиан предложил провести очередной Саммит ОЭС в Иране
Президент Масуд Пезешкиан предложил провести 18-й Саммит Организации экономическоо сотрудничества (ОЭС) в Иране, сообщает Day.Az.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре