Microsoft рассказала о помогающем компании 13-летнем хакере

Microsoft рассказала о сотрудничестве с юным специалистом в области информационной безопасности по имени Дилан, который начал работать с корпорацией в возрасте 13 лет. Компания изменила правила своей программы Bug Bounty, чтобы дать возможность молодому исследователю участвовать в поиске уязвимостей.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Neowin.

Дилан с раннего детства проявлял интерес к технологиям: начал с визуального языка Scratch, затем освоил HTML и другие языки программирования. Ключевым моментом стала пандемия, когда он выявил уязвимость в Microsoft Teams, позволявшую получить контроль над любыми группами внутри образовательной платформы. Об этом он сразу сообщил в Microsoft, что стало основанием для изменения возрастных ограничений в программе поощрения исследователей.

С тех пор Дилан активно сотрудничает с командой Microsoft Security Response Center (MSRC), помогая выявлять критические уязвимости, включая проблемы в сервисе Authenticator Broker. Представители MSRC отмечают не только техническую эрудицию подростка, но и зрелость в коммуникации и аргументации.

На сегодняшний день Дилан остается самым молодым участником MSRC. Только за прошлое лето он направил 20 отчетов об уязвимостях, существенно увеличив свою активность по сравнению с предыдущими годами.