США установят пошлины в 10% в отношении около 100 стран

Соединенные Штаты установят таможенную пошлину в размере 10% в отношении стран, которые ведут торговые переговоры с Вашингтоном добросовестно.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

"Президент [США Дональд Трамп] хочет поощрить тех, кто ведет переговоры добросовестно. Я думаю, что будет около 100 стран, которые получат минимальную ответную пошлину в 10%, а дальше мы посмотрим", - сказал он в интервью Bloomberg TV.

По мнению Бессента, в оставшуюся до истечения крайнего срока 9 июля неделю на заключение торговых соглашений, можно будет ожидать "череду сделок" США с другими государствами.