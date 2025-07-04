Туркменистан инициирует модернизацию транспортной инфраструктуры ОЭС

Туркменистан выступил с инициативой обновить и усовершенствовать действующие логистические и транспортные операции в рамках Организации экономического сотрудничества (ОЭС), учитывая современные вызовы и потребности региона, сообщает Day.Az.

В своём выступлении на XVII саммите ОЭС вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов подчеркнул важность развития транспортной инфраструктуры, включая модернизацию Международного морского порта Туркменбаши, а также улучшение железнодорожных и автомобильных путей, связывающих Европу и Азию. По его словам, эти меры усилят транзитный потенциал и укрепят экономические связи между странами.

"Наши транспортные коридоры должны отвечать современным требованиям, быть устойчивыми, безопасными и эффективно соединять страны ОЭС на евразийском пространстве", - подчеркнул Р.Мередов.

Он особо отметил необходимость создания новых логистических маршрутов, внедрения современных цифровых решений в транспортной системе и обеспечения экологической устойчивости.