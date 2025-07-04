Инспекторы МАГАТЭ покинули Иран

Инспекторы МАГАТЭ в пятницу, 4 июля, покинули Иран и направились в Вену после своего визита в Тегеран, который состоялся во время недавнего военного конфликта.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Gazeta.ru.

"Группа инспекторов МАГАТЭ сегодня благополучно покинула Иран и направилась в штаб-квартиру агентства в Вене", - говорится в сообщении агентства.