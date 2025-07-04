https://news.day.az/world/1765492.html Инспекторы МАГАТЭ покинули Иран Инспекторы МАГАТЭ в пятницу, 4 июля, покинули Иран и направились в Вену после своего визита в Тегеран, который состоялся во время недавнего военного конфликта. Как передает Day.Az, об этом сообщает Gazeta.ru.
Инспекторы МАГАТЭ покинули Иран
Инспекторы МАГАТЭ в пятницу, 4 июля, покинули Иран и направились в Вену после своего визита в Тегеран, который состоялся во время недавнего военного конфликта.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Gazeta.ru.
"Группа инспекторов МАГАТЭ сегодня благополучно покинула Иран и направилась в штаб-квартиру агентства в Вене", - говорится в сообщении агентства.
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