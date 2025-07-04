Объявлена ​​дата проведения следующего заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса Азербайджана

Следующее заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса состоится 8 июля.

Об этом сказала председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании парламента, сообщает Day.Az.