https://news.day.az/politics/1765473.html Объявлена дата проведения следующего заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса Азербайджана Следующее заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса состоится 8 июля. Об этом сказала председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании парламента, сообщает Day.Az.
Объявлена дата проведения следующего заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса Азербайджана
Следующее заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса состоится 8 июля.
Об этом сказала председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании парламента, сообщает Day.Az.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре