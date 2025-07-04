Стала известна дата похорон футболиста Диогу Жоту

Футболиста Жоту похоронят 5 июля в Португалии.

Как сообщает Day.Az, главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот последний раз разговаривал с погибшим футболистом команды Диогу Жотой после победы сборной Португалии в Лиге наций. Об этом Слот рассказал пресс-службе "Ливерпуля".

8 июня сборная Португалии в финале Лиги наций обыграла испанцев (2:2, 5:3 по пенальти). 3 июля Жота погиб в результате автокатастрофы.

"В последний раз, когда мы говорили, я поздравил Диогу с победой в Лиге наций и пожелал ему удачи в предстоящей свадьбе. Во многих отношениях это было лето мечты для Диогу и его семьи, что делает еще более душераздирающим то, что оно должно было закончиться вот так, - сказал Слот. - Когда я впервые пришел в клуб, одной из первых песен, которую я узнал, была песня, которую наши фанаты поют для Диогу. Я не работал с ним ранее, но я сразу понял, что, если болельщики "Ливерпуля", которые видели так много великих игроков за эти годы, имеют такую уникальную кричалку для Диогу, у него должны быть особые качества".

"Человек, который никогда не искал популярности, но все равно ее нашел. Не друг для двоих, друг для всех. Тот, кто заставлял других чувствовать себя хорошо, просто находясь с ними, человек, который глубоко заботился о своей семье. То, что мы потеряли эти качества в таких ужасных обстоятельствах, - это то, с чем мы еще не смирились, по этой причине нам нужно, чтобы все в клубе держались вместе и были рядом друг с другом", - добавил главный тренер "Ливерпуля".

Жоте было 28 лет, он выступал за "Ливерпуль" с 2020 года. Вместе с командой он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка лиги. Всего в составе английской команды он провел 182 матча, забил 65 голов и отдал 26 результативных передач. В составе сборной Португалии он дважды выиграл Лигу наций. Ранее он выступал за испанский "Атлетико", португальский "Порту" и английский "Вулверхэмптон".