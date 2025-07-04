https://news.day.az/world/1765583.html Сколько процентов территории сектора Газа контролирует Израиль? Израильские военные установили оперативный контроль над 65% территории сектора Газа. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила армейская пресс-служба. Согласно ее заявлению, таковы результаты возобновленной полномасштабной наземной кампании, отсчет при этом ведется с марта 2025 года.
Сколько процентов территории сектора Газа контролирует Израиль?
Израильские военные установили оперативный контроль над 65% территории сектора Газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила армейская пресс-служба.
Согласно ее заявлению, таковы результаты возобновленной полномасштабной наземной кампании, отсчет при этом ведется с марта 2025 года. За это время израильская армия атаковала более 7,5 тыс. военных объектов палестинских радикалов по всему анклаву, включая склады с оружием, ракетные установки, подземные туннели и отряды вооруженных радикалов, сообщили в пресс-службе.
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