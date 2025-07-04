Сколько процентов территории сектора Газа контролирует Израиль?

Израильские военные установили оперативный контроль над 65% территории сектора Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, таковы результаты возобновленной полномасштабной наземной кампании, отсчет при этом ведется с марта 2025 года. За это время израильская армия атаковала более 7,5 тыс. военных объектов палестинских радикалов по всему анклаву, включая склады с оружием, ракетные установки, подземные туннели и отряды вооруженных радикалов, сообщили в пресс-службе.