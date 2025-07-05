В Азербайджане резко повысится температура

В Азербайджане ожидается температура, которая будет превышать норму.

Как передает Day.Az, об этом сказала директор Бюро прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гульшад Мамедова.

По ее словам, в последние дни в результате влияния северных течений наблюдается относительно прохладная погода: "Со второй половины следующей недели на территории страны ожидается преобладание южных течений, а температура воздуха постепенно повысится и превысит норму. Так, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется на уровне +35, в низменных районах +39, в предгорных районах +35 и до +28 - в горных районах".