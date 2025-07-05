https://news.day.az/society/1765594.html В Азербайджане резко повысится температура В Азербайджане ожидается температура, которая будет превышать норму. Как передает Day.Az, об этом сказала директор Бюро прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гульшад Мамедова.
В Азербайджане резко повысится температура
В Азербайджане ожидается температура, которая будет превышать норму.
Как передает Day.Az, об этом сказала директор Бюро прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гульшад Мамедова.
По ее словам, в последние дни в результате влияния северных течений наблюдается относительно прохладная погода: "Со второй половины следующей недели на территории страны ожидается преобладание южных течений, а температура воздуха постепенно повысится и превысит норму. Так, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется на уровне +35, в низменных районах +39, в предгорных районах +35 и до +28 - в горных районах".
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