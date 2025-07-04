США пригрозили ЕС пошлинами

США пригрозили ЕС ввести пошлины в размере 17% на импортируемую европейскую сельскохозяйственную продукцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники.

Они отмечают, что американская сторона пошла на такой шаг перед установленным на 9 июля крайним сроком согласования торговой сделки между США и ЕС.

Предупреждение было передано еврокомиссару по торговой политике и экономической безопасности Марошу Шефчовичу на встрече в Вашингтоне 3 июля, на следующий день оно уже было передано послам стран - членов ЕС, указывает FT.

Президент США Дональд Трамп изначально заявлял, что из-за сложности ведения торговых переговоров с ЕС он планировал ввести с 1 июня пошлины в размере 50% на импорт из стран сообщества. В то же время он напомнил, что европейским компаниям не нужно будет платить какие-либо пошлины, если они будут производить свою продукцию в США. По версии хозяина Белого дома, одной из первоочередных целей создания ЕС было получение преимущества над Соединенными Штатами в торговле. 26 мая Трамп сообщил, что согласился перенести введение пошлин в размере 50% на импорт из стран Евросоюза с 1 июня на 9 июля.