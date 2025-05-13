Новые дороги свяжут Карабах со всем регионом

Традиционно в Карабах были две основные дороги. Это дорога республиканского значения R28 Евлах-Ходжалы-Лачин и дорога R29 Барда-Истису. После освобождения Карабаха и Восточного Зангезура начали строиться новые магистрали. В частности, были построены Дорога Победы, магистраль Ахмедбейли-Физули-Шуша. Ахмедбейли-Физули-Шуша стала первой автомобильной дорогой в Азербайджане, на которой были построены тоннели. Тоннели на автодорогах начали строиться впервые на освобожденных территориях. Общая протяженность автомобильных тоннелей составит 70 километров.

Об этом сказал в комментарии Day.Az эксперт по вопросам транспорта и логистики Рауф Агамирзаев.

По его словам, на дорогах Карабаха и Восточного Зангезура началась модернизация. Участок дороги R28 Барда-Агдам расширен до четырех полос, продолжается работа на других участках этой магистрали - на объездной дороге города Агдам, участке Ходжалы-Аскеран в сторону Ханкенди и от Ханкенди в сторону Шуша-Лачин. На участке Шуша-Лачин есть перевалы, но благодаря строительству тоннелей сокращается маршрут и, соответственно, время в пути.

"Расширено дорожное полотно в направлении Барда-Истису. Из Кяльбаджара из-за сложного рельефа всегда действовала только одна дорога. После Победы началось строительство Муровдагского тоннеля, самого длинного в регионе тоннеля протяженностью 11,6 километров. Работы близятся к завершению, а открытие планируется на следующий год. Соединение Гейгельского и Кяльбаджарского районов тоннелем даст возможность интегрировать Гянджинский регион с Восточным Зангезуром и Карабахом и позволит диверсифицировать маршруты. Эти маршруты, исходя из новых реалий, становятся частью международных транспортных маршрутов. Те дороги, которые длительное время находились под оккупацией, после освобождения территорий становятся частью не только республиканской, но и региональной транспортной сети, частью коридоров Север-Юг, Запад-Восток и Запад-Юг (Персидский залив - черноморские порты). Очень большая часть реализующихся проектов уже завершена, оставшаяся будет завершена, скорее всего, в будущем году", - сказал эксперт.

По его словам, готова часть дороги Горадиз-Агбенд, дорога Шукюрбейли-Джебраил-Гадрут-Физули с выходом на Агдам. Из Агдама есть выход на Евлах, откуда можно добираться до грузинских черноморских портов.

Что касается железных дорог, то, как отметил наш собеседник, линия от Агдама до Ханкенди будет сдана в пределах двух лет. Дорога Горадиз-Агбенд тоже, в принципе, завершена. Эта дорога разветвляется - в сторону Зангезурского и Аразского коридоров. В будущем году ветка до границы с Ираном будет полностью завершена, а до границы с Арменией все работы могут завершиться уже до конца текущего года.

"На стадии завершения находятся и автодорожные проекты, реализующиеся по тому же маршруту. Построен мост через реку Араз от Агбенда, что позволяет перетянуть трафик, идущий со стороны Ирана в черноморские порты. С азербайджанской стороны работы почти завершены, а иранская завершает подъездные дороги. Уже сейчас можно начать создавать здесь погранпункты и дополнительные таможни и дать возможность иранским грузам через территорию Карабаха выходить на черноморские порты. Такая инфраструктура на границе в районе Астары и Билясувара существует, но параллельно сегодня создаются новые условия, новые возможности, и те дороги, которые строятся в Карабахе и Восточном Зангезуре, будут дополнением к существующим и дадут возможность Азербайджану как диверсифицировать маршруты, так и увеличить грузовой поток в разных направлениях", - сказал Рауф Агамирзаев.

Лейла Таривердиева