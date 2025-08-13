Перенесен матч "Сабах" - "Карабах" Премьер-лиги Азербайджана

Матч первого тура Mисли Премьер-лиги между "Сабахом" и "Карабахом", который планировалось провести в рамках стартового тура сезона, перенесен.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, ПФЛ удовлетворила совместное обращение клубов, опираясь на международные футбольные правила, согласно которым между официальными матчами должно быть не менее 48 часов. В связи с этим игра между командами будет проведена в новую дату, которую объявят дополнительно.