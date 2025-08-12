Солнце выбросило гигантский протуберанец

На Солнце после примерно двухнедельного перерыва возобновились выбросы гигантских протуберанцев.

Как передает Day.Az, последний раз о крупном событии такого рода сообщалось 31 июля, когда с восточного края Солнца в космос подряд было выброшено две таких структуры.

Вчера, 11 августа, вблизи южного полюса Солнца, был зарегистрирован новый крупный объект. Время наблюдения - между 21 и 24 часами по московскому времени.

Гигантское солнечное волокно также улетело явно в сторону. В то же время протуберанцы бьют хотя и редко, но метко. Последний раз крупный протуберанец попадал в Землю в начале июня, вызвав тогда магнитную бурю уровня G4.